رونالدو, يطالب, إدارة, يوفنتوس, بالتعاقد, مع, نيمار,

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تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني،...
خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في...
أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إمكانية قيام الرابطة بإلغاء صفقة...
توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الزمالك...
كشف تقرير صحفي صيني، عن تفاصيل العرض الذي قدمه جيانجسو سونينج الصيني، للويلزي...
فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد...
أعلن نادي ريال مدريد، تفاصيل إصابة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، بعدما سقط في...
ظهر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة آرسنال، وعلى...
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، هذه المرة قائمة...
أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" في بيان أصدره اليوم، عن عقوبة...