تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-25 14:50:33 ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها |  2019-07-25 15:00:56 أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي |  2019-07-25 14:21:00 اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل |  2019-07-25 13:26:57 فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة |  2019-07-25 13:23:01 وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي |  2019-07-25 12:59:11 اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها |  2019-07-25 12:28:32 اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي |  2019-07-25 12:26:19 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة |  2019-07-25 11:51:18 باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية! |  2019-07-25 12:00:34 علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! |  2019-07-25 11:40:45 مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة |  2019-07-25 11:22:03 نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية |  2019-07-25 10:50:15 حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس |  2019-07-25 10:21:48 مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة |  2019-07-25 10:17:58 دراسة: "المتوسط" أكثر البحار الأوروبية تلوثا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة فريقه يوفنتوس بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.



وذكرت صحيفة "El Mundo Deportivo"، أن رونالدو يحاول التأثير على إدارة "البيانكونيري" لضم النجم البرازيلي، مشيرة إلى أن الدولي البرتغالي الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع نيمار، يعتقد أن هذا الأخير ربما يكون الحل المثالي في الوقت الحالي بالنسبة له، لمساعدته في قيادة يوفنتوس للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي كان يسعى وراءه فريق "السيدة العجوز" من خلال ضمه رونالدو صيف العام 2018.


وأعلن نيمار في وقت سابق، صراحة أنه يريد مغادرة النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن إدارة سان جيرمان ما زالت متمسكة به، وقد أدرجه الألماني توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، في  قائمة الفريق التي ستسافر إلى الصين خلال الأيام المقبلة، لخوض معسكر تدريبي هناك استعدادا للموسم الجديد.


وترددت أنباء مؤخرا، عن عرض يوفنتوس على "البي إس جي"، لاعبيه الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي ومبلغا ماليا، لم تكشف قيمته، في محاولة للتعاقد مع أغلى لاعب في العالم، الذي انضم لسان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.




كلمات متعلقة

رونالدو, يطالب, إدارة, يوفنتوس, بالتعاقد, مع, نيمار,

تابعونــا

توتنهام يقدم عرضًا قياسيًا لديبالا توتنهام يقدم عرضًا قياسيًا لديبالا 2019-07-25 | 15:00:34

تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني،...

مارادونا يخضع لعملية جراحية مارادونا يخضع لعملية جراحية 2019-07-25 | 12:00:37

خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في...

رئيس الدوري الإسباني يلوح بإمكانية إلغاء صفقة غريزمان رئيس الدوري الإسباني يلوح بإمكانية إلغاء صفقة غريزمان 2019-07-25 | 10:31:28

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إمكانية قيام الرابطة بإلغاء صفقة...

الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه 2019-07-25 | 07:27:19

توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الزمالك...

ريال مدريد يرفض "العرض الغبي" لجاريث بيل ريال مدريد يرفض "العرض الغبي" لجاريث بيل 2019-07-25 | 00:19:19

كشف تقرير صحفي صيني، عن تفاصيل العرض الذي قدمه جيانجسو سونينج الصيني، للويلزي...

بوفون يتعملق ويقود يوفنتوس لهزيمة إنتر ميلان بركلات الترجيح بوفون يتعملق ويقود يوفنتوس لهزيمة إنتر ميلان بركلات الترجيح 2019-07-24 | 19:41:52

فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد...

ريال مدريد يؤكد إصابة أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي ريال مدريد يؤكد إصابة أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي 2019-07-24 | 16:00:24

أعلن نادي ريال مدريد، تفاصيل إصابة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، بعدما سقط في...

زيدان "سعيد جدًا" من أجل بيل ويشيد باللاعب الاستثنائي زيدان "سعيد جدًا" من أجل بيل ويشيد باللاعب الاستثنائي 2019-07-24 | 13:55:13

ظهر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة آرسنال، وعلى...

كم يجني رونالدو من نشر صورة واحدة على إنستغرام؟ كم يجني رونالدو من نشر صورة واحدة على إنستغرام؟ 2019-07-24 | 11:53:28

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، هذه المرة قائمة...

رسميا.. اتحاد "كونميبول" يوقف ميسي مباراة واحدة رسميا.. اتحاد "كونميبول" يوقف ميسي مباراة واحدة 2019-07-24 | 11:00:07

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" في بيان أصدره اليوم، عن عقوبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة أروما شكوك منتج شبهات ليستيريا أروما اسرائيل جوز الهند ليستيريا مدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية خالفات سير حملة شرطة تحرير ام الفحم سيارات مكثفة الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم فئة 100 شيكل ورقة نقدية الموت للعرب يعثر العبرية كتب طبع ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه ديانا حداد سلامها لفلسطين الناصرة مهرجان موازين المغرب العربي يارا مشعور طعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين ام ابنتها سنقرط القدس سوزان فقدان اثار شعفاط خطر الشرطة تناشد المساعدة الجمهور البحث اعمال حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com