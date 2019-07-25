نجل, أنغام, يحذف, صورها, من, إنستجرام, بعد, زواجها.., ويعلق:, ولد, ضائع,

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أكدت الفنانة المصرية يسرا أن تاريخ ميلادها المتداول غير صحيح، جاء ذلك عقب...
بعد وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي على اثر صراعه مع مرض السرطان برزت بشكل...
رحل منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد المستشفيات...
شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على...
بعد صراع مع مرض السرطان توفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي قبل ساعات عن عمر...
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان...
تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة اللبنانية نانسي...
طرح الفنان ناصيف زيتونأغنية جديدة بعنوان "أنا معك" اصدرها على قناته الخاصة على...
أعلنت وزارة الثقافة السورية نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، حيث ذهبت...
فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن...