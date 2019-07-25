اضرام, النار, بسيارة, تابعة, لمواطن, من, عرابة, متوفي,

وقال عدنان عكري والد المرحوم :اعتداء أثم باقتحام بيتي انا المواطن المسالم ليس لي اعداء ولم اسئ لاحد في حياتي ".وقال :" من له حق عندي فاليواجهني واعطيه حقة من بؤبؤ عيني السيارة ملك التامين الوطني كانت لابني المرحوم المعاق عادل جاثمة بجانب البيت كنت اتمنى معرفة هذا المعتدي‎".

قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة التامين الوطني المركونه ٩ سنوات في الحي الغربي لمدينة عرابة .

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