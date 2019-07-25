تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-25 12:28:32 اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي |  2019-07-25 12:26:19 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة |  2019-07-25 11:51:18 باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية! |  2019-07-25 12:00:34 علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! |  2019-07-25 11:40:45 مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة |  2019-07-25 11:22:03 نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية |  2019-07-25 10:50:15 حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس |  2019-07-25 10:21:48 مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة |  2019-07-25 10:17:58 دراسة: "المتوسط" أكثر البحار الأوروبية تلوثا |  2019-07-25 10:01:00 هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري |  2019-07-25 09:32:21 الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 |  2019-07-25 09:25:18 فيديو .. لحظة اعلان الفيشاوي اصابته بالسرطان منذ 9 اشهر! |  2019-07-25 09:23:53 في السعودية: إجازة عيد الأضحى 12 يوماً |  2019-07-25 09:23:19 نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى |  2019-07-25 09:21:27 "ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي ستقام في قرية عرعرة في الساعة السادسة من مساء السبت القريب، ردا على جريمة هدم بيت الأخ إبراهيم مرزوق، وجرائم تدمير البيوت العربية بشكل عام.


وكانت اللجنة الشعبية في عارة وعرعرة قد قررت في الليلة الماضية، أن تكون المظاهرة، التي أقرها اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية والمجلس المحلي واللجنة الشعبية مساء الخميس، في يوم السبت.


وفي سياق قرارات الاجتماع، ستعلن لجنة المتابعة، بالتنسيق مع اللجنة القطرية واللجان الشعبية، عن الخطوات القادمة التي اقرها الاجتماع، ضد جرائم هدم البيوت العربية.




كلمات متعلقة

المتابعة, تدعو, لأوسع, مشاركة, في, مظاهرة, السبت, في, عرعرة,

تابعونــا

اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي 2019-07-25 | 12:28:32

قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة...

نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية 2019-07-25 | 11:22:03

حذرت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ايلانا كوهين من انه اذا ما أخفقت المفاوضات مع...

حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس 2019-07-25 | 10:50:15

أعرب حزب العمل عن رضاه عن انضمام ايهود باراك الى ميرتس، وأضاف في بيان أصدره ان...

مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة 2019-07-25 | 10:21:48

غادر صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي...

هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري 2019-07-25 | 10:01:00

بعد 3 ايام من الافراج عنه , اعتقلت الشرطة في الجنوب الشيخ صياح الطوري صباح اليوم...

الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 2019-07-25 | 09:32:21

شارك د.سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم - المسنة الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم ،...

"ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست "ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست 2019-07-25 | 09:21:27

أعلن كل من حزبي "ميرتس" و"إسرائيل الديمقراطية"، صباح اليوم الخميس، عن الوحدة في...

مبادرة لتوفير اجهزة انعاش في المشهد عقب وفاة رجل في عرس تلقى اقبالا لافتا مبادرة لتوفير اجهزة انعاش في المشهد عقب وفاة رجل في عرس تلقى اقبالا لافتا 2019-07-25 | 09:17:36

تم هذا الأسبوع في قرية المشهد، توفير مجموعة اجهزة إنعاش لحالات الطوارئ، تبرع بها...

معليا - هشام انطون ليوس ينضم لكارباتي لفييف باوكرانيا معليا - هشام انطون ليوس ينضم لكارباتي لفييف باوكرانيا 2019-07-25 | 09:12:50

ابن معليا الشاب اللاعب هشام انطون ليوس (١٩ عاما ) ينضم رسميا لفريق كارباتي لفييف...

رئيس الهستدروت برسالة الى وزير المالية: نعارض الخطوة احادية الجانب لإقرار قانون جيل التقاعد للنساء رئيس الهستدروت برسالة الى وزير المالية: نعارض الخطوة احادية الجانب لإقرار قانون جيل التقاعد للنساء 2019-07-25 | 09:02:01

ابلغ رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس ادارة القطاع التجاري شراغا بروش وزير...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مصر اطلاق نار دبورية مجهول سهرة اصابة متوسطة عروص حفل زفافاصاب رجل امرأة عربيين عرب مدينة اللد اطلاق نار طفيفة متوسطة عامل الناصرة سقط تخليص حفرة 22 مترا تقريبا محطة توليد كهرباء الخضيرة اصبة سائقة حادث طرق ذاتي الناصرة انحدار سقوط سيارة اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله انهيار سقالة ورشة بناء حيفا مدينة عامل علق تحتها اصابة نقل المستشفى الاسعاف طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة فرحات جبران جسر الزرقاء البحر غرق دخل شاطئ اهالي القرية لفظت مياه البحر جثة جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com