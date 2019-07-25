جواء, الفرح, والبهجة, تسود, مخيم, مجلس, يافة, الناصرة,

قام السيد ماهر خليلية رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي بافتتاح المخيم الصيفي يافة تجمعنا – الانتماء- برفقة نائبة السيد نقولا مسعد والنائب السيد عزمي علي الصالح ومدير عام المجلس السيد ساهر عباس والعديد من اعضاء المجلس المحلي.

هذا المخيم تابع للمجلس المحلي ومقام في احضان الطبيعة قرب المدرسة الابتدائية "ب" في مراح الغزلان، ومركزة السيد اياد قط يعاونة كادر من المتطوعين الذين تلقوا التدريبات المهنية لتقديم الفعاليات والبرامج المفيدة والممتعة.يضم المخيم اربعمائة وخمسين مشتركاً من ابناء البلدة يبعدهم عن اخطار الشوارع ويقيهم من حر الشمس في هذه الايام، ويقدم لهم وجبات رياضية وفنية وثقافية تغذي العقول وتشحن اجسامهم بالقوة والنشاط، وتغرس في قلوبهم حبّ العطاء وحضارة المحبة.برامج المخيم كثيرة ومتنوعة: موسيقى، غناء، رياضة، فنون جميلة والتعرّف على معالم يافة الناصرة خاصةً والبلاد عامةَ.قدم رئيس المجلس المحلي ماهر خليلية بطاقة شكر للكوادر المخيم العاملة بنشاط ومثابرة، وتمنى للمخيمين جني الفائدة والراحة انهم امل يافة الناصرة وأجيالها الصاعدة وقادتها في المستقبل. وقال في ختام كلمتة " اريد ان يكون المخيم مرآة صادقة تعكس واقع يافة الناصرة بلد التآخي والمحبة والتفاهم".وأبدى ونائبه رضاهما لما شاهداه من عمل مثمر في المخيم وأجواء الفرح المسيطرة على المخيمين والمناخ التربوي الذي يميز هذا المخيم.