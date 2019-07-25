باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية!

لا شيء ينقص باتومي, منتجع "جورجيا" الأشهر, الواقعة على ساحل البحر الأسود: شاطئ مذهل, طعام لذيذ, فنادق ومطاعم رخيصة, حدائق جميلة وكازينوهات, حتى انها تسمى "لاس فيغاس البحر الأسود"!في هذا التقرير نقدم لكم أبرز المعلومات التي تحتاجونها لقضاء أسبوع ممتع في هذه المدينة السياحية المعروفة بأسعارها الشعبية جدا.طبيعة مذهلة وشعب طيّبباتومي هي الوجهة السياحية الممتعة في "جيورجيا" لكل من يرغب بقضاء بضعة أيام إما من الراحة مع العائلة والاستمتاع بنشاطات في الطبيعة, او رحلة مع الأصدقاء للاستجمام والتبضّع, وكذلك لمن يحب الكازينو.الأمر المؤكد هو انها بلدة هادئة وحلوة, فيها ومن حولها طبيعة مذهلة, على شاطئها ممشى ممتع, شعبها رايق ويحب المساعدة. المواصلات والطعام والشراب والفنادق والتبضع رخيصة جداً.لمن يريد قضاء نهاية الأسبوع في أوروبا في مكان آمن ورخيص ومريح فباتومي هي الوجهة, والسفرة بالطائرة قصيرة - ساعتان فقط! وطقسها مريح أغلب أيام السنة حيث يكون معدل درجات الحرارة في الشتاء 11 درجة مئوية وفي الصيف 26 درجة مئوية.محطات ممتعة...خلال رحلتنا التي امتدت 5 ايام بدعوة من سفارة جيورجيا في إسرائيل زرنا متنزهات في الطبيعة وقلعة تاريخية تبعد نصف ساعة بالسيارة عن باتومي, وقضينا يوماً ممتعاً بين الشلالات على حدود تركيا ويوما بضيافة بيتية حيث استضافتنا إحدى العائلات وتذوقنا من طعامها اللذيذ, وزرنا السوق الذي فيه كل ما تتمنون من طعام وأسماك ولحوم وملابس وحلويات وأحذية.. وكل ذلك بأسعار جداً رخيصة.اليكم ابرز المحطات:- حديقة النباتات في باتوميتطل على البحر الأسود وتبهر بنباتاتها وألوان أزهارها. تبتعد 20 دقيقة بالسيارة من المدينة.- ساحة باتومي في البلدة القديمةفي الساحة تتربع كاتدرائية "سان نيكولاس" المذهلة, تمشوا فيها وستصلون الى برج الساعة ونافورة جميلة ومطاعم غورميه. الأجواء ذات ستايل إيطالي خلاب.- ركوب السلال الكهربائية لمشهد مذهل على البلدننصحكم بتجربة السلال الكهربائية المعلقة التي تمكنكم من مشاهدة كل البلد وشواطئها مقابل 15 ش. فقط للفرد.- الدولفيناريوم:تجربة ممتعة بالذات للأولاد.. عرض ممتع كل ساعة ونصف بمشاركة عشرات الدولفين.- ممشى باتومي:للممشى مشهد مدهش على البحر, حيث تتناثر التماثيل وأماكن للجلوس ومقاهٍ رائعة. هناك ايضاً مواقع لممارسة الرياضة.- السوق:فيه تستطيعون تذوق الذ الأطعمة بأسعار رخيصة بجنون, وشراء ملذات البلد من عسل وأجبان وحلويات بالذات الختشپوري الشهير.- كازينوهات:تقريبا في كل فندق يوجد كازينو ومنها الفاخرة في الفنادق الكبيرة. بالإضافة يوجد كازينوهات رئيسية كبيرة في مركز البلد.