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مارادونا يخضع لعملية جراحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في ركبته في عيادة طبية ببوينس آيرس، أمس الأربعاء، بحسب ما أعلن محاميه.



وكتب المحامي ماتياس مورلا على "تويتر" في إشارة إلى العملية الناجحة التي خضع لها مارادونا في الركبة اليمنى: "كل شيء سار بشكل مثالي".


وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق، تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك الشهر الماضي، لظروف صحية، بعد تسعة أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن المحامي مورلا أن مارادونا ه يحتاج لإجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.


وعانى مارادونا، النجم السابق لنابولي الإيطالي، والذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.




وفي يناير الماضي، كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن مارادونا، أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما كان قد خضع لعملية أخرى في كتفه الأيسر عام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.




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