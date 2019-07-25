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“يسرا” تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وتصحح ‏الخطأ المتداول!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الفنانة المصرية يسرا أن تاريخ ميلادها المتداول غير صحيح، جاء ذلك عقب إحتفالها مع أسرتها وأصدقائها بعيد ميلادها وظهر معها زوجها وظل المتابعين معتقدين أن الفنانة المصرية قد أتمت عامها ال68 بشكل مغاير للحقيقة إلى أن أعلنت يسرا عن تاريخ ميلادها وعمرها الحقيقي.




وظهرت الفنانة المصرية في برنامج ذا إنسايدر بالعربي وقالت إنها من مواليد 10 مارس 1955 وليس عام 1951 أي أنها تبلغ من العمر 64 عاما بدلا من الإعتقاد الخاطئ أنها تخطت ال 68 عاما، وابدت يسرا إنزعاجها من استخدام التاريخ الخاطئ من جانب المنصات المختلفة وتجاهل التاريخ الحقيقي .


وقالت الفنانة يسرا إنها سعيدة للوصول إلى هذا العمر وهي لا تزال تحافظ على جمالها وأناقتها مشيرة إلى أن لكل مرحلة جمالها وهي فخورة بنفسها .




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