فيديو.., كلب, يضحي, بحياته, وآخر, ببصره, لإنقاذ, طفلة, من, أفعى,

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أعلن معهد البحوث الفرنسي لاستكشاف المحيطات "إيفريمير"، أن البحر الأبيض المتوسط...
أعلنت السعودية اليوم رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019. ونشرت وزارة الخدمة...
كشف موقع "تيك رادار" التقني عن سببين رئيسيين لاقتناء هاتف آيفون الجديد الذي سيصدر...
هل تعلم أنك خلال حياتك، قمت بخمس دورات حول كوكب الأرض؟.. معلومة قد لا يدركها...
صابت سمكة قرش من نوع "آكلة لحوم البشر"، مجموعة سياح بالهلع لدى انقضاضها على ما...
انتشر مقطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت،...
تولت الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة التحقيق والتحري في انتحار فتاة (17 عاما) شنقا...
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