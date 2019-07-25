مقتل, إسرائيليين, اثنين, بإطلاق, نار, في, المكسيك, بظروف, غامضة,

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لا شيء ينقص باتومي, منتجع "جورجيا" الأشهر, الواقعة على ساحل البحر الأسود: شاطئ...
نقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر وصفت بالموثوقة، قولها إنه تم نقل الرئيس الباجي...
أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة يوم الأربعاء في...
أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض...
أعلن تسعة وزراء بريطانيين استقالتهم من الحكومة، وذلك بعد فوز بوريس جونسون برئاسة...
أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية، الاربعاء، كبير مسؤولي الانتخابات في كندا...
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن ادانة واستنكار دولة الكويت وبأشد...
وفي بيان صادر عن جهاز الأمن العام أن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقرا لها بتوجيهات...
شدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء، على استعداد بلاده...
أعلنت إدارة معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول نائب...