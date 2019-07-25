نقابة, الممرضات, والممرضين, تهدد, باستئناف, الاضراب, في, حال, عدم, تقدم, المفاوضات, مع, الصحة, والمالية,

حذرت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ايلانا كوهين من انه اذا ما أخفقت المفاوضات مع ممثلي الدولة فسيتم تجديد الاضراب الأسبوع المقبل .

الصور من الوقفة الاحتجاجية امس في المستشفى الانجليزي الناصرة

وقالت إن قرار الاضراب هذا الأسبوع لم يهدف الى استغلال فترة الانتخابات الوشيكة بهدف تحقيق إنجازات. وقد اوعزت محكمة العمل القطرية في تل ابيب للممرضات والممرضين بوقف الاضراب والعودة الى العمل المنتظم .وبحسب قرار المحكمة ستشرع نقابة الممرضات والممرضين ووزارتا المالية والصحة في مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق حول الأعباء الملقاة في الجهاز الصحي ونقص الملاكات . وسيتم ابلاغ المحكمة بعد أسبوع عن تقدم المفاوضات.ويشار الى ان الممرضين والممرضات قد اعلموا امس عن اضراب مفتوح قبل ان تلزمهم المحكمة بالعودة الى التفاوض.