حزب, العمل, يرحب, بالتحالف, بين, ايهود, باراك, وميرتس,

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قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي...
حذرت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ايلانا كوهين من انه اذا ما أخفقت المفاوضات مع...
غادر صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي...
بعد 3 ايام من الافراج عنه , اعتقلت الشرطة في الجنوب الشيخ صياح الطوري صباح اليوم...
شارك د.سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم - المسنة الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم ،...
أعلن كل من حزبي "ميرتس" و"إسرائيل الديمقراطية"، صباح اليوم الخميس، عن الوحدة في...
تم هذا الأسبوع في قرية المشهد، توفير مجموعة اجهزة إنعاش لحالات الطوارئ، تبرع بها...
ابن معليا الشاب اللاعب هشام انطون ليوس (١٩ عاما ) ينضم رسميا لفريق كارباتي لفييف...
ابلغ رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس ادارة القطاع التجاري شراغا بروش وزير...