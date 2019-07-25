حزب, العمل, يرحب, بالتحالف, بين, ايهود, باراك, وميرتس,

أعرب حزب العمل عن رضاه عن انضمام ايهود باراك الى ميرتس،

وأضاف في بيان أصدره ان هذه الخطوة ستمنع داخل معسكر المركز – يسار فقدان أصوات حزب لن يتجاوز نسبة الحسم.ومن جانبه اكد النائب عن ميرتس عيساوي فريج ان اليسار الإسرائيلي خرج اليوم الى الطريق وهو موحد وقوي، مشددا على ان التحالف الجديد سيسعى الى حل سياسي وضمان المساواة لكل انسان أيا كان.ورأى عيساوي والعمل ان هذه الخطوة ستسمح بإسقاط حكومة نتنياهو.