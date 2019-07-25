رئيس, الدوري, الإسباني, يلوح, بإمكانية, إلغاء, صفقة, غريزمان,

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إمكانية قيام الرابطة بإلغاء صفقة برشلونة مع المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، القادم من أتلتيكو مدريد، في ظل تقديم الأخير شكوى رسمية.

وتحدث تيباس عن مسألة أزمة غريزمان مع أتلتيكو مدريد، خلال مقابلة في برنامج إذاعي مع محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية قائلا: "أتلتيكو مدريد أرسل تقريرا وتساءل عما إذا كان بإمكاننا إيقاف انتقال غريزمان إلى برشلونة، من الممكن القيام بذلك وقد تم إنشاء آلية وهيئة تحكيم للبت بهذا الأمر إذا كان ينبغي علينا منح رخصة غريزمان إلى برشلونة".ولكن، عاد رئيس الليغا للتأكيد على عدم امتلاكه سلطه قضائية بقوله: "هناك آلية يجب تنفيذها وتوجد هيئات لحل هذا الموقف، وبالنسبة لي، ليس لدي أي أدوات قضائية للإعلان عما سيحدث".وكان أتلتيكو مدريد قد أصدر بيانا بعد رحيل غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وقال إن برشلونة مدين له بمبلغ إضافي قدره 80 مليونا بسبب مفاوضات جرت قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي.وكان برشلونة قد أعلن في الأسابيع الماضية عن تعاقده مع الفرنسي غريزمان لمدة 5 سنوات، قادما من فريق أتلتيكو مدريد، مقابل دفع الشرط الجزائي للاعب وقيمته 120 مليون يورو.يذكر أن غريزمان كان قد شارك "البرسا"، أمس الثلاثاء، في مباراة ودية في بطولة كأس راكوتين الودية ضد تشيلسي، استعدادا للموسم الجديد، والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.