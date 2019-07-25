مغادرة, الفوج, الأول, من, حجاج, غزة,

غادر صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج.

الصور بلصف عن صفحة الفيسبوك لوكالة وفا - WAFA News Agency

الفوج الأول من حجاج غزة والبالغ عدده 800حاج غادر غزة عبر معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار جدة في المملكة السعودية لأداء فريض الحج.وأكدت لجنة الحاج والعمرة في غزة، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن أولى قوافل حجاج قطاع غزة بدأت مغادرة القطاع عبر معبر رفح ومن ثم إلى مطار القاهرة الدولي وبعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، موضحةً أن الأمور تسير على ما يرام.وأضافت اللجنة، أن سفر حجاج القطاع على مدار أربعة أيام متواصلة بواقع ثلاث رحلات يومياً.يشار إلى أن العدد الاجمالي لحجاج محافظات قطاع غزة، يبلغ قرابة ثلاثة آلاف حاج بينهم البعثات الإدارية والوعظ والإرشاد والإعلامية والطبية.من جهتها قامت إدارة معبر رفح بتسهيل مغادرة الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية، صباح اليوم الخميس، مؤكدةً أن آلية العمل بالمعبر خلال أيام مغادرة الحجاج، سيخصص فقط لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من اليوم لسفر الحجاج، فيما يُستأنف العمل في المعبر للمسافرين العاديين ابتداء من صباح الإثنين المقبل.