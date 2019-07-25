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هذه وصية فاروق الفيشاوي لإبنه أحمد .. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد وفاة الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​ على اثر صراعه مع مرض السرطان برزت بشكل كبير المقابلة التي كان اجراها الفيشاوي قبل وفاته مع الإعلامية منى الشاذلي العام الماضي، حيث أوصى فيها ابنه الممثل ​أحمد الفيشاوي​ بتقديم عمل عن المطران كابوتشي.



وفي التفاصيل فقد روى الفيشاوي في المقابلة مدى تأثره بشخصية المطران كابوتشي حيث تمنى تقديم عمل عنه، مشدداً على انه ان لم يستطع تقديم العمل فإنه يوصي ابنه أحمد بتقديمه، وأكد أن على أحمد السعي وراء هذا العمل لخروجه إلى النور.




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