تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-25 10:21:48 مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة |  2019-07-25 10:17:58 دراسة: "المتوسط" أكثر البحار الأوروبية تلوثا |  2019-07-25 10:01:00 هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري |  2019-07-25 09:32:21 الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 |  2019-07-25 09:25:18 فيديو .. لحظة اعلان الفيشاوي اصابته بالسرطان منذ 9 اشهر! |  2019-07-25 09:23:53 في السعودية: إجازة عيد الأضحى 12 يوماً |  2019-07-25 09:23:19 نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى |  2019-07-25 09:21:27 "ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست |  2019-07-25 09:17:36 مبادرة لتوفير اجهزة انعاش في المشهد عقب وفاة رجل في عرس تلقى اقبالا لافتا |  2019-07-25 09:12:50 معليا - هشام انطون ليوس ينضم لكارباتي لفييف باوكرانيا |  2019-07-25 09:02:01 رئيس الهستدروت برسالة الى وزير المالية: نعارض الخطوة احادية الجانب لإقرار قانون جيل التقاعد للنساء |  2019-07-25 09:00:21 اعتقال 3 شبان على خلقية مقتل سعيد حجيرات من شفاعمرو |  2019-07-25 07:27:19 الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه |  2019-07-25 07:26:29 موجة حر جديدة بأرقام قياسية تضرب أوروبا |  2019-07-25 07:25:53 الجيش السوداني يعتقل رئيس الأركان وقيادات أخرى إثر "محاولة انقلاب" |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة: احتفال حاشد في ختام مشروع البرامج الدعوية‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نُظم في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، احتفال حاشد، تتويجا لبرامج اللقاءات الدعوية "دروس الأحياء"، الذي تضمن على مدار خمسة أسابيع، الأمسيات الدعوية في منازل أهالي حي "بلال" كل يوم ثلاثاء، بين صلاتي المغرب والعشاء.



وأقيم الحفل في ساحة المجمع الإسلامي في حي "بلال"، بمشاركة المئات من أهالي المدينة والبلدات المجاورة، وتخلله محاضرة للدكتور رائد فتحي وفقرات إنشاديه قدمتها فرقة الإخلاص بقيادة المنشد سمير صوالحة.


استهلت الفعالية، بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب أيهم واكد، وتولى العرافة الأستاذ معن صوالحة، الذي رحّب بالحضور، وأثنى على مشاركتهم الدائمة في السلسلة الدعوية التي تواصلت على مدار خمسة أسابيع.


وقال صوالحة، إن "هذا البرنامج الدعوي التقليدي يهدف إلى تعزيز مكانة الدين في قلوبنا ويزيد أواصر المحبة والأخوة بين الناس، كما ويزيد من التكاتف والتكافل بين أبناء الحي الواحد". 


وأضاف: "تنقلنا كل أسبوع بين بيوت أهلنا في الحي، لنعلي كلمة الله، فمن هنا ومن على هذه المنصة نشكر أهلنا الكرام الذين فتحوا بيوتهم واستقبلونا أحسن استقبال، بارك الله فيهم وفي بيوتهم وأهلهم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم". 


الدكتور رائد فتحي تحدث في محاضرته، عن محبة الإنسان الواجبة لله ورسوله والمؤمنين والناس أجمعين، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ومن قصص السلف الصالح. 


وقال: "على الإنسان المؤمن أن يُذكر نفسه أن الله هو رحمن رحيم وأنه صاحب السلطان والجلالة ومالك يوم الدين، في كل يوم عليك أن تطور حبك لربك، فإذا أحببت الله أقبل الله عليك، وحين تقبل عليه وعلى القرآن ترى أن في نفسك صارت رعشة وفي بدنك صارت نشوة، وبدأت تسير إلى رحاب الله بالحب الذي تسرب إلى قلبك". 


وأضاف، أن الله جل وعلا، لا ينظر إلى صورنا ولا إلى طولنا ولا عرضنا ولا بشرتنا وأسمائنا وأوصافنا وألقابنا ومذاهبنا وانتماءاتنا، إنما ينظر إلى القلوب التي في الصدور، ينظر إلى مدى تعلقنا بالله، إلى العقيدة الراسخة حبا لله وتعظيما وتقديرا لصفات الله، يرى الله في قلبك سرك ويرى ما لا تعلمه عن نفسك ويعلمه، وهو اللطيف الخبير. 


ودعا الدكتور رائد فتحي الناس إلى أن يحبوا بعضهم بعضا قائلاً: "الحب عبادة، نحن لن نسابق السلف بطول عبادة الليل ولا بكثرة ذكر الله ولا بطول تلاوة القرآن، لكن يمكننا أن نسابقهم أو نحاول اللحاق بهم بالحب والصدق وأن نحب بعضنا بعضا". 


من الجدير ذكره، أن برنامج اللقاءات الدعوية "دروس الأحياء" الذي ينظم صيف كل عام ومنذ نحو عشر سنوات، انطلق في تاريخ 18/6 واستمر حتى 24/7، واستضافت أمسياته نخبة من المشايخ والدعاة والمحاضرين المختصين في مجالات شتى.


وتقوم على هذا البرنامج الدعوي، اللجنة الدعوية في الناصرة، بالتعاون مع شباب مسجد بلال بن رباح، بحيث يلاقي البرنامج، كل عام، اهتماما ومشاركة واسعة من أهل الحي والمدينة، من جميع الفئات العمرية.







كلمات متعلقة

الناصرة:, احتفال, حاشد, في, ختام, مشروع, البرامج, الدعوية‎,

تابعونــا

املعب جديد من العشب الصناعي خلف مدرسة مسار الناصرة املعب جديد من العشب الصناعي خلف مدرسة مسار الناصرة 2019-07-24 | 10:11:44

أقامت بلدية الناصرة ملعب لكرة القدم المصغرة والذي يكون عادة من العشب الصناعي....

اعمال بناء وتطوير في مدرسة مي زيادة حي العمال العرب الناصرة اعمال بناء وتطوير في مدرسة مي زيادة حي العمال العرب الناصرة 2019-07-23 | 13:35:38

تقوم بلدية الناصرة منذ اسابيع بأعمال بناء لبناية جديدة تضاف الى مدرسة مي زيادة...

صور من فعاليات مخيم كشافة المطران سلّوم بيافة الناصرة صور من فعاليات مخيم كشافة المطران سلّوم بيافة الناصرة 2019-07-17 | 10:46:52

تقيم سريّة كشافة ومرشدات المطران مكسيموس سلّوم بيافة الناصرة مخيمها الصيفي...

صور - اختتام المخيم الشبابي البلدي في الناصرة صور - اختتام المخيم الشبابي البلدي في الناصرة 2019-07-15 | 12:07:24

بأجواء تعمها البهجة والفرح أختتم المخيم الشبابي البلدي تحت شعار "الآخر هو انا"...

تخرج الفوج الأول لمعهد الموسيقى العربي العكي في إحتفال رائع تخرج الفوج الأول لمعهد الموسيقى العربي العكي في إحتفال رائع 2019-07-09 | 09:05:34

في أجواء من البهجة والسعادة تم تخرج الفوج الأول من طلاب/ات المعهد الموسيقي العربي...

نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل 2019-07-03 | 15:03:21

استضاف نادي فيتسو دالية الكرمل ورئيسته القضائية غادة كمال , فريق لاعبي الشطرنج...

متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه يَصلون الى أعالي جبال الألب متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه يَصلون الى أعالي جبال الألب 2019-07-03 | 11:29:22

ضِمن برامج المركز الثقافي للمتقاعدين في المركز الجماهيري دبوريه, قام اعضاؤه...

أجواء احتفالية في ختام العام الرياضي لنادي اخاء عكا أجواء احتفالية في ختام العام الرياضي لنادي اخاء عكا 2019-07-02 | 11:00:27

وسط اجواء احتفالية اقام نادي اخاء عكا الرياضي مؤخرا مهرجانا مميزا وجميلا لتكريم...

عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها 2019-07-02 | 09:13:30

احتفل اهالي عرابة امس بتخريج الكوكبة الخامسة من اطبائها من مدينة خاركوف...

صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة 2019-07-01 | 14:20:57

في اليوم الأوّل للعطلة الصيفيّة, تنطلق مخيّمات بلديّة الناصرة, من خلال العمل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان عادل سمحات بلدية شفاعمرو مدير عام اعفاءه من منصبه يطلب عنبتاوي أمين ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة اطلاق نار سيارة الرينة مواطن شاب الشرطة دون اصابات اضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية هال سيتي خدمات ضم التوقيع التعاقد اللاعب بيرم كيال مفاوضات برايتون رقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيدانمشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية عائلة شهران اكسال قرية من فردوس تنقذ حياة مرضى تتبرع باعضاء ابنتهم الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com