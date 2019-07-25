100, متطوّع, حققوا, أمنيات,

25 طفلًا مريضًا بأمراض مميتة بواسطة جمعية “ميك اي ويش” وفندق الريتز كارلتون

لليلة واحدة فقط تحوّل فندق الريتز كارلتون في هرتسليا الى قصر من الأساطير: 25 طفلًا وطفلة يجابهون الأمراض الخطيرة، حققوا أمنيتهم عبر جمعية “ميك اي ويش”، فقام 100 فنان وأفراد طواقم انتاجية ابداعية بالتطوّع لأجل رسم البسمة على وجوه الأطفال الشجعان.خلال الأمسية، التي تولت عرافتها الممثلة نعمي ليفوف، تم تتويج الطفلات لأميرات، وتوزيع رحلات وعطل عائلية، البعض تبنى الجراء وتحققت العديد من الأمنيات القلبية كأمنية ليان التي قدمت الى اسرائيل من سوريا مع أفراد عائلتها وتحوّلت الى حورية بحر ليوم واحد. وأمنية سول التي حلمت بأن تصبح نجمة غناء وحظيت بتقديم عرض مع أغنية كتبتها وفيما بعد أن تغني الى جانب شيري مايمون على المنصة المركزية.في الصورة من اليمين: يوفال بومرانتس - نائب مدير فنندق الريتز كارلتون، يحمل طفلة أمنية التي تمنت الحصول على هاتف خليوي متطوّر، مانور طفلة الأمنية التي تمنت أن تصبح أميرة، دنيس بار أهرون - مديرة جمعية “ميك اي ويش” والمغنية شيري مايمون. تصوير: ميناش كوهين