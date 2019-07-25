هدم, العراقيب, في, النقب, واعتقال, الشيخ, صياح, الطوري,

بعد 3 ايام من الافراج عنه , اعتقلت الشرطة في الجنوب الشيخ صياح الطوري صباح اليوم الخمبس بعد ان اقدمت قوات الهدم والتهجير على هدم القرية وتشريد أهلها .

الشيخ الطوري قال لدى اعتقاله :" حتى لو تم اعتقالي فإن هناك الكثير من الصياحين الذين سيصمدون على هذه الأرض، ولن تهزمني اعتقالاتهم".يشار الى ان صياح الطوري كان قد حكم عليه بالسجن مدة اشهر، في اعقاب نضاله ودفاعه عن ارضه وقريته العراقيب.