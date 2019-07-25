هدم, العراقيب, في, النقب, واعتقال, الشيخ, صياح, الطوري,

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غادر صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي...
شارك د.سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم - المسنة الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم ،...
أعلن كل من حزبي "ميرتس" و"إسرائيل الديمقراطية"، صباح اليوم الخميس، عن الوحدة في...
تم هذا الأسبوع في قرية المشهد، توفير مجموعة اجهزة إنعاش لحالات الطوارئ، تبرع بها...
ابن معليا الشاب اللاعب هشام انطون ليوس (١٩ عاما ) ينضم رسميا لفريق كارباتي لفييف...
ابلغ رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس ادارة القطاع التجاري شراغا بروش وزير...
اعتقلت الشرطة 3 شبان اخرين بشبهة ضلوعهم بجريمة قتل الشاب سعيد حجيرات من شفاعمرو...
اصيبت عند منتصف الليلة، طفلة عربية، بجراح متوسطة بعد اطلاق النار من سيارة عابرة...
يكون الجوء اليوم الخميس حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
اختتم لواء الشمال في نقابة المحامين مساء اليوم الأربعاء دورة استكمال بموضوع...