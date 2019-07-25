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الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك د.سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم - المسنة الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم ، احتفالها في ذكرى ميلادها المائة، وذلك خلال حفل تكريمها بهذه المناسبة من قبل جمعية بيسان لرعاية المسنين.



ومثل الجمعية بهذا الاحتفال والتكريم الممرضان منذر كبها وايمان محاجنة، حيث تمنى لها الحضور العمر المديد والصحة والعافية.





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