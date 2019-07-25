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فيديو مؤثر.. لحظة اعلان فاروق الفيشاوي اصابته بالسرطان منذ 9 اشهر!
2019-07-25 09:29:14
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فاروق الفيشاوى يعلن اصابته بالسرطان فى مهرجان الاسكندرية
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