تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-25 10:21:48 مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة |  2019-07-25 10:17:58 دراسة: "المتوسط" أكثر البحار الأوروبية تلوثا |  2019-07-25 10:01:00 هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري |  2019-07-25 09:32:21 الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 |  2019-07-25 09:25:18 فيديو .. لحظة اعلان الفيشاوي اصابته بالسرطان منذ 9 اشهر! |  2019-07-25 09:23:53 في السعودية: إجازة عيد الأضحى 12 يوماً |  2019-07-25 09:23:19 نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى |  2019-07-25 09:21:27 "ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست |  2019-07-25 09:17:36 مبادرة لتوفير اجهزة انعاش في المشهد عقب وفاة رجل في عرس تلقى اقبالا لافتا |  2019-07-25 09:12:50 معليا - هشام انطون ليوس ينضم لكارباتي لفييف باوكرانيا |  2019-07-25 09:02:01 رئيس الهستدروت برسالة الى وزير المالية: نعارض الخطوة احادية الجانب لإقرار قانون جيل التقاعد للنساء |  2019-07-25 09:00:21 اعتقال 3 شبان على خلقية مقتل سعيد حجيرات من شفاعمرو |  2019-07-25 07:27:19 الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه |  2019-07-25 07:26:29 موجة حر جديدة بأرقام قياسية تضرب أوروبا |  2019-07-25 07:25:53 الجيش السوداني يعتقل رئيس الأركان وقيادات أخرى إثر "محاولة انقلاب" |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو .. لحظة اعلان الفيشاوي اصابته بالسرطان منذ 9 اشهر!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رحل منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد المستشفيات المصرية بعد صراع قصير مع مرض السرطان.



 وكانت قد تدهورت الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي خلال اليومين الماضيين، فتم نقله للمستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.


وكان فاروق الفيشاوى قد علم بإصابته بالسرطان منذ أقل من عام، بعدما أخطره طبيبه المعالج بهذا المرض أثناء إجرائه بعض التحاليل الطبية للإطمئنان على صحته.


وقد تلقى الفيشاوى الصدمة ولكنه صمد أمامها حتى جاء موعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الماضية خلال شهر أكتوبر الماضى ، ليعلن على مسرح مكتبة الإسكندرية بعد تسلمه الجائزة عن مرضه هذا الذى صدم الجميع، وجعل الكثيرون من زملائه يبكون ويتعاطفون معه بشكل كبير.


كما كشف الفيشاوي عن وصيته لنجله أحمد، أملًا في تنفيذها عقب وفاته وهي عمل عن المطران كابوتشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية.


أضاف أنهم سافروا إلى سوريا، وكان هناك دعم كبير، ولكن بعد العودة إلى مصر أصبح هذا العمل مجرد حلم يظل يراوده، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية، لذا أوصى نجله “أحمد” بتنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور حال وفاته.


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

فيديو, .., لحظة, اعلان, الفيشاوي, اصابته, بالسرطان, منذ, 9, اشهر!,

تابعونــا

هذه وصية فاروق الفيشاوي لإبنه أحمد .. فيديو هذه وصية فاروق الفيشاوي لإبنه أحمد .. فيديو 2019-07-25 | 10:19:39

بعد وفاة الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​ على اثر صراعه مع مرض السرطان برزت بشكل...

محمد رمضان وشقيقته نسخة طبق الأصل.. صورة محمد رمضان وشقيقته نسخة طبق الأصل.. صورة 2019-07-25 | 07:34:45

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على...

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي 2019-07-25 | 07:18:58

بعد صراع مع مرض السرطان توفي الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​ قبل ساعات عن عمر...

إتهام عمرو دياب بسرقة لحن أغنية لـ تامر حسني إتهام عمرو دياب بسرقة لحن أغنية لـ تامر حسني 2019-07-24 | 16:00:18

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان...

نانسي عجرم وزوجها بملابس البحر نانسي عجرم وزوجها بملابس البحر 2019-07-24 | 13:59:21

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة اللبنانية نانسي...

ناصيف زيتون يطرح أغنية جديد بعنوان "أنا معك" - فيديو ناصيف زيتون يطرح أغنية جديد بعنوان "أنا معك" - فيديو 2019-07-24 | 12:02:44

طرح الفنان ​ناصيف زيتون​أغنية جديدة بعنوان "أنا معك" اصدرها على قناته الخاصة على...

جورج وسوف يفوز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2019 جورج وسوف يفوز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2019 2019-07-24 | 11:00:05

أعلنت وزارة الثقافة السورية نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، حيث ذهبت...

ماغي بو غصن في العناية الفائقة بعد خضوعها لعملية جراحية! ماغي بو غصن في العناية الفائقة بعد خضوعها لعملية جراحية! 2019-07-24 | 09:37:23

فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن...

قمر بالبيكيني على شاطئ البحر قمر بالبيكيني على شاطئ البحر 2019-07-23 | 22:12:09

نشرت الفنانة قمر صورًا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بلوكٍ صيفيّ...

أصالة نصري مصدومة جدّاً.. والسبب! أصالة نصري مصدومة جدّاً.. والسبب! 2019-07-23 | 20:10:34

“أحاول جاهدة أن أرتقي بنفسي لأصل لجزء من طموح من يحبّني فيني، وأعلم مدى خطورة أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة ثانوية البطوف عرابة احتفال تخريج الفوج طلابها الرابع مدينة مدرسة تخرج نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط كفر قاسم تشييع جثمان الطالب محمد مهدي رابي طالب الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابمحمد القيق الاسير الصحفي شعارات احتجاجا نصرة مظاهرة امام مستشفى العفولة هعيمك مصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون مصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة محمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة ادم فقير ابطن اعتداء وحشي حيفا يهود ضرب اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضراراصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com