دراسة:, الشاي, الساخن, يبرد, جسمك, في, الصيف, الحار!,

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أثبت علماء كلية الطب بجامعة سان-باولو البرازيلية وزملاؤهم الأوروبيون، أن عدم...
ما لم يكن المرء يشعر بالكسل والإرهاق الشديد، فإن محاولة النوم في هذا الطقس الحار...
عادات كثيرة يفعلها الإنسان كل يوم وبشكل طبيعي دون أن يدرك خطورتها على صحته، لعل...
حذّر علماء من أن هناك سلالات للملاريا مقاومة لنوعين رئيسيين من الأدوية تزداد...
حذر الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد من أن تعاطي أدوية كثيرة في الوقت نفسه ينطوي على...
كشف علماء جامعة روسكين البريطانية، أن أعقاب السجائر تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة....
حذّرت دراسة صينية جديدة من الإفراط في إضافة الفلفل الحار (الشطة) إلى الأطعمة...
كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من...
انقاص الوزن رحلة شاقة نسبياً، لكن فوائدها رائعة. وخلال هذه الرحلة عليك بذل مزيد من...
يعتبر مرض الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس في جميع أنحاء العالم، وفي...