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"ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلن كل من حزبي "ميرتس" و"إسرائيل الديمقراطية"، صباح اليوم الخميس، عن الوحدة في قائمة واحدة لانتخابات الكنيست المقبلة تحت اسم "المعسكر الديمقراطي".



وتنضم ستاف شافير إلى التحالف الجديد بعد انسحابها من حزب "العمل"، لتحتل المكان الثاني في القائمة، والتي وصفت بأنها العامل الذي يجمع أطراف الاتحاد.


ويترأس القائمة رئيس ميرتس، نيتسان هوروفيتش في المكان الأول، بينما يحتل رئيس حكومة الاحتلال السابق، إيهود باراك، (من حزب "إسرائيل ديمقراطية") المكان العاشر في القائمة.



تصوير - afp 




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