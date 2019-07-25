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مبادرة لتوفير اجهزة انعاش في المشهد عقب وفاة رجل في عرس تلقى اقبالا لافتا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




تم هذا الأسبوع في قرية المشهد، توفير مجموعة اجهزة إنعاش لحالات الطوارئ، تبرع بها فاعلو خير.


وجاءت هذه المبادرة من قبل ناشطين، بعد الحادث المؤلم الذي توفي خلاله المرحوم حسن شحادة في احد الافراح، جراء نوبة قلبية حادة، اضافة الى رجل آخر قبل قرابة شهرين.


وقد تسابق فاعلو الخير للمساهمة في اقتناء الجهاز، منذ الاعلان عن الحاجة اليه، حيث وصل الى اللجنة المبادرة، اكثر من عشرين طلبا للتبرع بأجهزة إنعاش.


واقتنت اللجنة المبادرة في هذه المرحلة خمسة اجهزة، وزعت حسب الكثافة السكانية وجمهور الهدف حسب تعليمات وزارة الصحة، حيث وزعت في المسجدين، نادي المسنين، معهد رؤية في مدخل البلد، وجهاز اخر في حي رأس المنطار.


وقد تطوع د.عبد مرعي والشابة منتهى صالح، بتمرير دورات للإسعاف الأولي، وكيفية استخدام الجهاز، بهدف انقاذ حياة شخص يتعرض لحالة طارئة، ولم تتوقف الطلبات للاشتراك في هذه الدورات.




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