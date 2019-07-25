معليا - هشام انطون ليوس ينضم لكارباتي لفييف باوكرانيا

ابن معليا الشاب اللاعب هشام انطون ليوس (١٩ عاما ) ينضم رسميا لفريق كارباتي لفييف من الدرجة الاولى في اوكرانيا.

والجدير ذكره ان هشام يلعب حتى اليوم في شبيبة ابناء سخنين، وقبل ذلك لعب في صفوف اكاديمية باوك معليا مع المدرب اندري فران .العقد لمدة ٣ سنوات وسيلعب هشام خط وسط وكان قد اجرى اختبارات في صفوف الفريق الاوكراني على مدار شهر.نضيف بالذكر أن هشام خريج مدرسة نوتردام الثانوية في معليا, وعبرت ادارة المدرسة عن سرورها وافتخارها الكبير به متمنية له دوام التقدم والنجاح