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جمهور سلتيك الاسكتلندي يستقب اللاعب المنداوي حاتم عد الحميد بحفاوة



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جمهور سلتيك الاسكتلندي يستقب اللاعب المنداوي حاتم عد الحميد بحفاوة




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