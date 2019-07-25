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رئيس الهستدروت برسالة الى وزير المالية: نعارض الخطوة احادية الجانب لإقرار قانون جيل التقاعد للنساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ابلغ رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس ادارة القطاع التجاري شراغا بروش وزير المالية موشيه كحلون معارضتهما لقانون جيل التقاعد للنساء كما نشر في الشهر الماضي بشكل احادي الجانب ودون تنسيق معهما. وجاء في الرسالة التي ارسلاها الى وزير المالية كحلون :"نعارض الخطوة احادية الجانب لإقرار القانون في قضية ذات اهمية ووزن كبير، والتي تعتبر من اسس علاقات العمل في سوق العمل، وذلك دون تدخل الاطراف المعنية في موضوع علاقات العمل في سوق العمل الاسرائيلي".



وفي رسالة ابرقت لوزير المالية، وبنسخة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد رئيسا الهستدروت وادارة القطاع التجاري: "بالاطلاع على مذكرة القانون يتبين بأنه يجسد موقفا متطرفا للغاية، اذ انه يبعد كل البعد عن توصيات اللجنة العامة".


هذا وتم الاشارة في الرسالة ان الهستدروت وادارة القطاع التجاري تقوم بمباحثات في هذا الموضوع وبصدد تقديم وثيقة من خلالها، "سيتم التطرق الى موضوع رفع جيل التقاعد للنساء، والخطوط العريضة لرفعها وتوفير الرد للنساء العاملات في المهن الصعبة".


واضاف بار دافيد وبروش انهم يهدفان الى التوصل لحل شامل لقضايا مخصصات العجزة، جيل التقاعد ومخصصات التقاعد في اسرائيل.




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