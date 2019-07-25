اعتقال, 3, شبان, على, خلقية, مقتل, سعيد, حجيرات, من, شفاعمرو,

يشار الى ان عدد المعتقلين وصل الى 6 مشتبهين 5 شبان وسيدة.وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .

اعتقلت الشرطة 3 شبان اخرين بشبهة ضلوعهم بجريمة قتل الشاب سعيد حجيرات من شفاعمرو قبل ايام رميا بالرصاص.

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