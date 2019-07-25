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اعتقال 3 شبان على خلقية مقتل سعيد حجيرات من شفاعمرو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة 3 شبان اخرين بشبهة ضلوعهم بجريمة قتل الشاب سعيد حجيرات من شفاعمرو قبل ايام رميا بالرصاص.


يشار الى ان عدد المعتقلين وصل الى 6 مشتبهين 5 شبان وسيدة.


وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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