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محمد رمضان وشقيقته نسخة طبق الأصل.. صورة



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 شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».



محمد رمضان علقت على الصورة التي نشرها وهو يحتضن شقيقته وكتب: «مع شقيقتي، إيمان رمضان»، وكشفت الصورة عن الشبه الكبير بين الشقيقين.


جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرها، وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على الشبه القوي بينهما، حيث لهما نفس الملامح.




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