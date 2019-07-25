محمد, رمضان, وشقيقته, نسخة, طبق, الأصل.., صورة,

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

محمد رمضان علقت على الصورة التي نشرها وهو يحتضن شقيقته وكتب: «مع شقيقتي، إيمان رمضان»، وكشفت الصورة عن الشبه الكبير بين الشقيقين.جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرها، وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على الشبه القوي بينهما، حيث لهما نفس الملامح.