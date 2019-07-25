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ميزة ثورية لعشاق التصوير في هاتف "آيفون" الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع "تيك رادار" التقني عن سببين رئيسيين لاقتناء هاتف آيفون الجديد الذي سيصدر في سبتمبر المقبل، مرتبطين بخاصية التصوير.



وقال الموقع التقني، إن هاتف آيفون 11سيضيف خاصية جديدة لدعم التصوير، كما أنه سيدمج كاميرا العدسة العريضة، والتي تلتقط مساحة أكبر في الصور.


وستمكن خاصية "الإطار الذكي" المستخدم من تعديل الصور التي تكون خارج إطار اللقطة، فضلا عن مقاطع الفيديو التي صورت بالعدسة العادية، وذلك من خلال جمع تفاصيل إضافية مع الكاميرا ذات الزاوية الواسعة.


ومع اقتراب موعد إطلاق هاتف "أبل" المنتظر، تنتشر تسريبات وشائعات عديدة تتعلق بتصميم الجهاز، ومزاياه التقنية الجديدة مثل طريقة الشحن، التي قد تعني أنه سيتم شحن هواتف آيفون وأندرويد باستخدام شاحن واحد.


ومن بين التسريبات التقنية المرتبطة بجهاز أبل الجديد، تخلي الشركة الأميركية عن ميزة الشحن Lightning المعتمدة في هواتف آيفون منذ عام 2012، واستبدالها بالشحن عبر الكيبل من خلال منفذ "يو إس بي- سي"، المعتمد في هواتف "أندرويد".


ويرجح خبراء أن يعزز آيفون الجديد قدرة البطارية، وهو أمر مهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية في الوقت الحالي، أما واجهة الهاتف فلن تتغير، وهذا يعني أن التصميم التقليدي سيتواصل للجيل الثالث على التوالي من الجهاز.




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