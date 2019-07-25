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الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الزمالك الذي بقي متصدرا للترتيب العام حتى الجولات القليلة الماضية.



وتوج الأهلي باللقب بعد تغلبه على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، بعد أن سجل حسين الشحات هدفين التونسي علي معلول هدفا، الأربعاء.


ووصل فريق القلعة الحمراء إلى النقطة رقم 77 مقابل 72 نقطة للزمالك مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم الحالي، سيلتقي الفريقان خلالها.


وكان قد عاش الأهلي ظروفا صعبة خلال الموسم الحالي، بينما كان الزمالك في أوج تألقه، وهو الأمر الذي أعطى نكهة مختلفة للقب الموسم الحالي بالنسبة للجماهير.




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