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موجة حر جديدة بأرقام قياسية تضرب أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة يوم الأربعاء في الوقت الذي يشهد فيه شمال أوروبا درجات حرارة قياسية خلال موجة حارة أخرى يعتقد خبراء المناخ أنها قد تتكرر.



وللمرة الثانية في غضون شهر، جلب مرتفع جوي هواء لافحا من الصحراء الكبرى لتسجل درجات الحرارة معدلات قياسية في بلجيكا وهولندا وتهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمثل في ظل موجة حر قائظ تستمر حتى الجمعة.


وفي إسبانيا، أوشكت السلطات على السيطرة على حريق غابات في إقليم سرقسطة في شمال البلاد لكن خطر اندلاع حرائق أخرى لا يزال قائما خاصة في المناطق الشرقية حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية.


وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات من اندلاع حرائق في جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة. كما وضعت 13 مدينة ضمن أعلى تحذير من أحوال الطقس وحذرت من مشكلات صحية محتملة قد يتعرض لها جميع السكان وليس فقط المرضى أو كبار السن.




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