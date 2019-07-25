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أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة يوم الأربعاء في...
أعلن تسعة وزراء بريطانيين استقالتهم من الحكومة، وذلك بعد فوز بوريس جونسون برئاسة...
أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية، الاربعاء، كبير مسؤولي الانتخابات في كندا...
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن ادانة واستنكار دولة الكويت وبأشد...
وفي بيان صادر عن جهاز الأمن العام أن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقرا لها بتوجيهات...
شدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء، على استعداد بلاده...
أعلنت إدارة معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول نائب...
كشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بجذور رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون،...
اتهمت ايران، الولايات المتحدة واسرائيل باغتيال مدير الوكالة الدولية للطاقة...
ذكرت تقارير صحفية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر قرارا...