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اصابة متوسطة لطفلة عربية 9 سنوات جراء اطلاق النار في اللد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيبت عند منتصف الليلة، طفلة عربية، بجراح متوسطة بعد اطلاق النار من سيارة عابرة في شارع ستروما، في مدينة اللد. 



وتم نقل الطفلة الى مستشفى اساف هروفيه لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالمتوسطة. 


وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.




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