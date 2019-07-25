وفاة, الفنان, المصري, فاروق, الفيشاوي,

بعد صراع مع مرض السرطان توفي الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​ قبل ساعات عن عمر يناهز الـ67 عاماً في مستشفى ابن سيناء في مصر.

الممثل المصري عماد رشاد اشار الى انه من المقرر ان يتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في مصر.وأعلن فاروق الفيشاوي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.يذكر ان الراحل قدم مئات الادوار المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون وحصد العديد من التكريمات في مشوراه الفني داخل مصر وخارجها.