وفاة, الفنان, المصري, فاروق, الفيشاوي,

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شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على...
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان...
تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة اللبنانية نانسي...
طرح الفنان ناصيف زيتونأغنية جديدة بعنوان "أنا معك" اصدرها على قناته الخاصة على...
أعلنت وزارة الثقافة السورية نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، حيث ذهبت...
فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن...
نشرت الفنانة قمر صورًا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بلوكٍ صيفيّ...
“أحاول جاهدة أن أرتقي بنفسي لأصل لجزء من طموح من يحبّني فيني، وأعلم مدى خطورة أن...
قررت شركة ” ناي ” الشركة المنتجة لألبوم الفنان المصري عمرو دياب والمملوكة له...
أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الفترة الماضية كليباً جديداً لثلاث...