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الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي



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يكون الجوء اليوم الخميس حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة 2019/07/26: يستمر الجو حاراً نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


السبت 2019/07/27: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع يقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الاحد 2019/07/28: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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