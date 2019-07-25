الطقس:, أجواء, حارة, ودرجات, الحرارة, أعلى, من, معدلها, السنوي,

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اصيبت عند منتصف الليلة، طفلة عربية، بجراح متوسطة بعد اطلاق النار من سيارة عابرة...
اختتم لواء الشمال في نقابة المحامين مساء اليوم الأربعاء دورة استكمال بموضوع...
أصدرت العربية للتغيير بيانا جاء فيه: "كما في كل مرّة، يقوم بنيامين نتنياهو...
يعقد مجلس محلي عرعرة عارة ، في هذه الاثناء ، اجتماعا طارئا اثر عملية هدم بيت...
علم مراسل الصنارة نت من مقربين من عائلة الشابة المفقودة مي نصار من عرابة , انه تم...
قررت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب الغاء اضراب الممرضات وسمحت لهن فقط بالاحتجاج...
اضم اللاعب حاتم عبد الحميد 28 عاما من بلدة كفرمندا ولاعب هبوعيل بئر السبع , رسميا...
لقي الفتى ايوب محمد قاسم خطيب 16 عاما من قرية شعب مصرعه ظهر اليوم الاربعاء بعد ان...
تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في...
اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة...