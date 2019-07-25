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فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد...
أعلن نادي ريال مدريد، تفاصيل إصابة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، بعدما سقط في...
ظهر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة آرسنال، وعلى...
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، هذه المرة قائمة...
أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" في بيان أصدره اليوم، عن عقوبة...
عاد الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، إلى العاصمة الإسبانية، لحسم...
نتظر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، حل أوضاعهما الخاصة، قبل الدخول في صفقة...
علق ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، على التقارير التي تفيد باهتمام نادي برشلونة...
علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاتهامات التي وُجهت لبعثة...
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميسي يلعب كرة القدم مع 3 أطفال من بينهم...