محكمة كندية تأمر بتغيير موعد الانتخابات لتزامنها مع عطلة يهودية

أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية، الاربعاء، كبير مسؤولي الانتخابات في كندا ستيفان بيرولت، بالنظر في تغيير موعد الانتخابات الفيدرالية الكندية المقرر إجراؤها في 21 تشرين الأول المقبل لأنه يقع في عطلة يهودية تعرف باسم "شيميني أتزريت" والتي لا يسمح فيها لليهود الأرثوذكس بالعمل أو التصويت.وقالت القاضية بالمحكمة الفيدرالية الكندية آن ماري ماكدونالد، في بيان اليوم، إنه كان هناك نقص في الأدلة على أن بيرولت قارن بين انتهاك حقوق الناخبين المتأثرين وأهداف قانون الانتخابات. وأمرت ماكدونالد كبير موظفي الانتخابات بمراجعة قراره والقيام بذلك بحلول الأول من آب المقبل. وكانت المرشحة عن حزب المحافظين في منطقة تورونتو، تشاني أريه، قد طلبت في الأول من حزيران الماضي من المحكمة الفيدرالية الكندية التدخل لتحريك موعد الانتخابات الفيدرالية بسبب العطلة اليهودية.وأشارت إلى أن يوم 21 تشرين الأول يؤثر على 75 ألف يهودي عبر كندا ولن يستطيعوا التصويت فيه.