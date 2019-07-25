الكويت, تدين, إقدام, اسرائيل, على, هدم, منازل, واد, الحمص,

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أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية، الاربعاء، كبير مسؤولي الانتخابات في كندا...
وفي بيان صادر عن جهاز الأمن العام أن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقرا لها بتوجيهات...
شدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء، على استعداد بلاده...
أعلنت إدارة معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول نائب...
كشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بجذور رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون،...
اتهمت ايران، الولايات المتحدة واسرائيل باغتيال مدير الوكالة الدولية للطاقة...
ذكرت تقارير صحفية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر قرارا...
دعت روسيا إلى إرسال بعثة تابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الشرق الأوسط، لتسوية الصراع...
كشف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن ان ايران تنقل معدات الى حزب الله...
دعت روسيا إلى إرسال بعثة تابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الشرق الأوسط لتسوية النزاع...