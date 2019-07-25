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الكويت تدين إقدام اسرائيل على هدم منازل واد الحمص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن ادانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إقدام اسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين في واد الحمص في القدس الشرقية المحتلة.


وأكد المصدر في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان هذه الاعمال "تعد انتهاكا للقوانين والاعراف الدولية والانسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام في المنطقة وتقويض فرص نجاحها" لافتا الى انها ستضاعف من المعاناة الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح ان دولة الكويت إزاء هذه الممارسات بادرت وبالتنسيق مع جنوب افريقيا واندونيسيا وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الامن تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الامن والسلم الدوليين واصدار بيان يحمل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
الكويت تدين إقدام اسرائيل على هدم منازل واد الحمص




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