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لواء الشمال: اختتام دورة استكمال في قوانين الإفلاس بمشاركة أكثر من 160 محامي



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اختتم لواء الشمال في نقابة المحامين مساء اليوم الأربعاء دورة استكمال بموضوع قوانين الافلاس التي امتدت لـ6 لقاءات اسبوعية في بيت المحامين في الناصرة، بمشاركة أكثر من 160 محامي.

وقد قام رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة بتوزيع شهادات الانهاء على أكثر المحاميين الذين شاركوا في الدورة بالإضافة لشهادات تقدير لمركزي الدورة الأكاديميين: المحامية رنا إمطانس، المحامي محمد عمري والمحامي فادي نعامنة.

وقام رئيس اللواء بتهنئه المحامين بمناسبة انتهاء السنة القضائية وشدد على نيه اللواء باقامه دورات استكمال متعددة ومنوعة في العام القضائي القادم، وبإقامة دورات في كافة أنحاء لواء الشمال، للوصول إلى كافة المحامين في مناطق الشمال.


لاحقاً قامت مركز الدورة المحامية رنا امطانس نيابة عن المركزين الأكاديميين بتقديم الشكر لكل المحاضرين الذين واظبوا على تقديم أفضل ما لديهم خلال اللقاءات وأثنت على الالتزام المتميز من قبل المشاركين في الدورة.


وتعتبر دورة الاستكمال هذه هي الأخيرة للعام القضائي الحالي 2018/2019 والتي قام خلالها لواء الشمال بتنظيم أكثر من 20 دورة استكمال بمواضيع قانونية مختلفة بالإضافة إلى أكثر من 25 يوم دراسي بمجالات قانونية مختلفة.




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