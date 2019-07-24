لواء, الشمال:, اختتام, دورة, استكمال, في, قوانين, الإفلاس, بمشاركة, أكثر, من, 160, محامي,

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أصدرت العربية للتغيير بيانا جاء فيه: "كما في كل مرّة، يقوم بنيامين نتنياهو...
يعقد مجلس محلي عرعرة عارة ، في هذه الاثناء ، اجتماعا طارئا اثر عملية هدم بيت...
علم مراسل الصنارة نت من مقربين من عائلة الشابة المفقودة مي نصار من عرابة , انه تم...
قررت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب الغاء اضراب الممرضات وسمحت لهن فقط بالاحتجاج...
اضم اللاعب حاتم عبد الحميد 28 عاما من بلدة كفرمندا ولاعب هبوعيل بئر السبع , رسميا...
لقي الفتى ايوب محمد قاسم خطيب 16 عاما من قرية شعب مصرعه ظهر اليوم الاربعاء بعد ان...
تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في...
اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة...
أعلن مجلس عرعرة عارة اليوم الاربعاء الاضراب العام بجميع مكاتبه واغلاق المجلس...
نظمت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي صباح اليوم الاربعاء وقفة...