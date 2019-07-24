بوفون, يتعملق, ويقود, يوفنتوس, لهزيمة, إنتر, ميلان, بركلات, الترجيح,

فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال. أحرز ماتياس دي ليخت الهدف الأول لإنتر ميلان عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 10، وعادل كريستيانو رونالدو من ركلة حرة ثابتة بالدقيقة 68، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويحسم اليوفي المباراة بعد تألق حارسه الأسطوري بوفون. وتصدى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لثلاث ركلات ترجيح ليقود البيانكونيري للفوز في ثان مباريات الفريق التحضيرية.

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