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الكشف عن شبكة تجسس تديرها إيران لتجنيد عملاء في البلاد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سمح اليوم بالنشر عن قيام جهاز الأمن العام الشاباك والشرطة والجيش  وأذرع أمنية أخرى بكشف شبكة ادارتها ايران في الأشهر الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد عُملاء في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة لصالح مخابراتها.   وفي بيان صادر عن جهاز الأمن العام أن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقرا لها بتوجيهات من إيران وبقيادة سوري لقب بابو جهاد، حاول تجنيد أشخاص من خلال اتصالات أولية معهم عبر حسابات وهمية على الشبكة الاجتماعية فيسبوك، ومن ثم انتقلت الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة. ويعد استخدام الشبكات الاجتماعية طريقة معروفة لوكالات الاستخبارات التي تلجأ اليها مختلف التنظيمات بما في ذلك حماس وحزب الله لتجنيد الناشطين لصالحها.  وتنضم هذه الواقعة إلى حوادث أخرى في الأشهر الأخيرة، يبدو منها أن عناصر معادية بما في ذلك حماس وحزب الله قد اجرت اتصالات، في بعض الأحيان، بمواطنين عرب من إسرائيل وفلسطينيين عبر الإنترنت، لتجنيدهم لغرض جمع المعلومات الاستخبارية والنشاط الإرهابي.

ولقد تم رصد نشاط الشبكة ومراقبتها من قبل أجهزة الأمن في إسرائيل منذ بداية نشاطها، وفي ذات الوقت كانت الأجهزة تتقفى عن كثب مشغلي الشبكة من خارج البلاد وكذلك العاملين في إسرائيل والضفة الغربية.
الكشف عن شبكة تجسس تديرها إيران لتجنيد عملاء في البلاد




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