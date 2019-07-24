العثور, على, الشابة, المفقودة, مي, نصار, من, عرابة, سالمة, ومعافاة,

علم مراسل الصنارة نت من مقربين من عائلة الشابة المفقودة مي نصار من عرابة , انه تم العثور عليها سالمة ومعافاة عصر اليوم الاربعاء بعد اختفاء اثارها منذ يوم الخميس الماضي .

وكانت قد اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة .وناشدت الجمهور المساعدة في اعمال البحث عنها حيث كانت شوهدت اخر مرة يوم الخميس الماضي في ساعات بعد العصر في مدينة عرابة ومنذ ذلك الوقت اختفت اثارها وفقد الاتصال بها .