العثور, على, الشابة, المفقودة, مي, نصار, من, عرابة, سالمة, ومعافاة,

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يعقد مجلس محلي عرعرة عارة ، في هذه الاثناء ، اجتماعا طارئا اثر عملية هدم بيت...
قررت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب الغاء اضراب الممرضات وسمحت لهن فقط بالاحتجاج...
اضم اللاعب حاتم عبد الحميد 28 عاما من بلدة كفرمندا ولاعب هبوعيل بئر السبع , رسميا...
لقي الفتى ايوب محمد قاسم خطيب 16 عاما من قرية شعب مصرعه ظهر اليوم الاربعاء بعد ان...
تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في...
اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة...
أعلن مجلس عرعرة عارة اليوم الاربعاء الاضراب العام بجميع مكاتبه واغلاق المجلس...
نظمت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي صباح اليوم الاربعاء وقفة...
استقبل عطوفة مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام...
فوجئ عدد من الموظفين في مطار اللد الدولي فجر اليوم الاربعاء (الساعة 3 فجرا) بمسافر...