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العثور على الشابة المفقودة مي نصار من عرابة سالمة ومعافاة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



علم مراسل الصنارة نت من مقربين من عائلة الشابة المفقودة مي نصار من عرابة , انه تم العثور عليها سالمة ومعافاة عصر اليوم الاربعاء بعد اختفاء اثارها منذ يوم الخميس الماضي .


وكانت قد اعلنت شرطة مسجاف اليوم الاربعاء عن اختفاء الشابة مي نصار 17 عاما من مدينة عرابة .

وناشدت الجمهور المساعدة في اعمال البحث عنها حيث كانت شوهدت اخر مرة يوم الخميس الماضي في ساعات بعد العصر في مدينة عرابة ومنذ ذلك الوقت اختفت اثارها وفقد الاتصال بها .




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