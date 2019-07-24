محكمة, العمل, اللوائية, تأمر, بالغاء, اضراب, الممرضات,

يشار الى أن نقابة الممرضات في البلاد قد اعلنت الاضراب مساء الاثنين لمواجهة قرار وزارة الصحة بتقليص معاشات الممرضين والممرضات .يشار الى أن جلسة اخرى بين وزارة الصحة والنقابة ستجرى هذا الاسبوع للوصول الى حل للمشكلة .

قررت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب الغاء اضراب الممرضات وسمحت لهن فقط بالاحتجاج وتشويشات في العمل حتى انهاء الخلاف , كما وقررت المحكمة انه يحق للوزارة خصم رواتب الممرضات اللواتي اضربن .

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