اللاعب, حاتم, عبد, الحميد, من, كفرمندا, يوقع, رسميا, في, سلتيك,

وافيد ان عبد الحميد وقع على عقد لمدة 4 مواسم.يشار الى ان اللاعب بيرم كيال ابن قرية الجديدة المكر ولاعب فريق برايتون الانجليزي كان قد بدأ مشواره الاحتراف في اوروبا بفريق سلتيك الاسكتلندي.

اضم اللاعب حاتم عبد الحميد 28 عاما من بلدة كفرمندا ولاعب هبوعيل بئر السبع , رسميا اليوم الاربعاء الى صفوف فريق سلتيك الاسكتلندي .

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