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اللاعب حاتم عبد الحميد من كفرمندا يوقع رسميا في سلتيك



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اضم اللاعب  حاتم عبد الحميد 28 عاما من بلدة كفرمندا ولاعب هبوعيل بئر السبع ,  رسميا اليوم الاربعاء الى صفوف فريق سلتيك الاسكتلندي .


وافيد ان عبد الحميد وقع على عقد لمدة 4 مواسم.


يشار الى ان اللاعب بيرم كيال ابن قرية الجديدة المكر ولاعب فريق برايتون الانجليزي كان قد بدأ مشواره الاحتراف في اوروبا بفريق سلتيك الاسكتلندي.




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