إتهام, عمرو, دياب, بسرقة, لحن, أغنية, لـ, تامر, حسني,

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان ​تامر حسني​ يتهمون فيها الفنان ​عمرو دياب​ بسرقة لحن أغنية "ماهونتيش عليا" لحسني وذلك بأغنيته الجديدة التي طرحها مؤخراً بعنوان "بحبه".

وبعد الأخذ والردّ كثيراً بين جمهور الفنانين، خرج حسني عن صمته وفاجأ الجميع بتعليقه، إذ نشر عبر صفحته الخاصة الأغنية دون أي تعليق، مما إعتبره الكثيرون تأكيد على الجدل المثار حول الموضوع بطريقة غير مباشرة.يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها تبادل الإتهامات بين جمهور الفنانين نظراً للمنافسة القوية بينهما.