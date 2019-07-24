تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-24 15:58:36 اللاعب حاتم عبد الحميد من كفرمندا يوقع رسميا في سلتيك |  2019-07-24 16:00:28 وصول نائب ميلادينوف ووفود دبلوماسية إلى غزة |  2019-07-24 14:20:58 مفاجأة تكشف أصل جونسون.. جده اسمه “علي كمال”! |  2019-07-24 13:50:14 المتابعة تدين هدم البيت في عرعرة وتدعو للتكاتف الجماهيري الكفاحي لصد الجرائم |  2019-07-24 14:44:48 مصرع الفتى ايوب محمد قاسم خطيب 16 عاما من شعب بعد ان دهسته دراجة نارية على مفرق البروة |  2019-07-24 13:26:52 اختفاء اثار الشابة مي نصار 17 عاما من عرابة والبحث عنها |  2019-07-24 13:00:45 مجلس عرعره عاره يعلن الاضراب العام رفضا لسياسة الهدم |  2019-07-24 12:45:17 ايران: اسرائيل اغتالت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية |  2019-07-24 12:45:50 وقفة احتجاجية بتنظيم نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي دعماً لاضراب الممرضين والممرضات في البلاد |  2019-07-24 11:53:28 كم يجني رونالدو من نشر صورة واحدة على إنستغرام؟ |  2019-07-24 11:44:44 وفد من مجلس الكنائس العالمي يزور القدس ودائرة الاوقاف |  2019-07-24 11:32:44 شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين |  2019-07-24 11:02:35 شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا |  2019-07-24 11:00:29 اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها |  2019-07-24 11:00:26 هل تسحب الجنسية من محمد سعود بسبب زيارته اسرائيل؟ |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كل إنسان يدور حول الأرض 5 مرات في حياته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هل تعلم أنك خلال حياتك، قمت بخمس دورات حول كوكب الأرض؟.. معلومة قد لا يدركها كثيرون، إذ تعادل المسافة التي يمشيها الشخص العادي خلال حياته، نحو خمس دورات كاملة حول كوكبنا.



ويقطع الشخص العادي خلال حياته، نحو 110 آلاف ميل، وهي مسافة تعادل المشي خمس مرات حول الأرض.


وفي حال كان الشخص نشطا نسبيا، فإنه يمشي نحو 7 آلاف و500 خطوة في اليوم الواحد.


وإذا تم الحفاظ على هذا المعدل، حتى بلوغ الثمانين من العمر، فإن الشخص سيكون قد مشى نحو 216 مليون خطوة في حياته.




كلمات متعلقة

كل, إنسان, يدور, حول, الأرض, 5, مرات, في, حياته,

تابعونــا

سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه! (فيديو) سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه! (فيديو) 2019-07-24 | 11:56:17

صابت سمكة قرش من نوع "آكلة لحوم البشر"، مجموعة سياح بالهلع لدى انقضاضها على ما...

السبب الحقيقي لإسقاط امرأة كاهنا في حادثة أثارت جدلا عالميا السبب الحقيقي لإسقاط امرأة كاهنا في حادثة أثارت جدلا عالميا 2019-07-24 | 11:00:27

انتشر مقطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت،...

انتحار فتاة شنقاً.. والشكوك تدور حول لعبة البوبجي انتحار فتاة شنقاً.. والشكوك تدور حول لعبة البوبجي 2019-07-24 | 09:15:28

تولت الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة التحقيق والتحري في انتحار فتاة (17 عاما) شنقا...

"واتس آب" يقدم حلا "محرجا" لمشكلة شائعة تواجه مستخدميه! "واتس آب" يقدم حلا "محرجا" لمشكلة شائعة تواجه مستخدميه! 2019-07-23 | 19:15:21

يمكن لمستخدمي "واتس آب" على هواتف "آيفون" الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة...

سبب محزن "منع" الأميرة ديانا من الزواج مجددا! سبب محزن "منع" الأميرة ديانا من الزواج مجددا! 2019-07-23 | 22:00:10

كشفت خبيرة ملكية أن الأميرة ديانا أرادت أن تتزوج مرة أخرى وإنجاب المزيد من...

سحب لقب ملكة جمال بسبب مهاجمتها للحجاب والسود! سحب لقب ملكة جمال بسبب مهاجمتها للحجاب والسود! 2019-07-23 | 19:16:50

جردت الفائزة بلقب "ملكة جمال ميشيغان" كاتي تشو من لقبها، وأبعدت عن المشاركة في...

الهند - نمر يقتحم منزلا خوفا من الفيضان ! صور الهند - نمر يقتحم منزلا خوفا من الفيضان ! صور 2019-07-23 | 13:45:16

نشر موظفو مؤسسة الحياة البرية في الهند صورا لنمر لجأ إلى أحد المنازل هربا من...

ببث مباشر على فيس بوك هندي ينتحر بسبب خطبة حبيبته لآخر ببث مباشر على فيس بوك هندي ينتحر بسبب خطبة حبيبته لآخر 2019-07-23 | 12:00:25

قام الشاب الهندي ” شيام سيكارفار ” البالغ من العمر 22 عاما بالانتحار شنقا في بث...

روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا 2019-07-23 | 10:53:04

تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات الأحجار...

بهذه الحيلة يمكنك اطالة عمر بطارية آيفون بهذه الحيلة يمكنك اطالة عمر بطارية آيفون 2019-07-23 | 09:35:35

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، وصرت تشتكي من النفاد السريع للبطارية، فإن هناك...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids متلازمة داون صفاء أبو رعد محاجنة ام الفحم احتفال عرس تحقيق حلم بدون عريس عيد ميلادها كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية اصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان احتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات راهبات السلزيان الناصرة تحتفل تخريج طلابها الفوج ال 13 مشاركة واسعة معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت الطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةبث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة الاقرث كنيسة مد خط كهرباء اضاءة الكنيسة عيد الميلاد شركة الكهرباء رفع اسعار وقود طبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com