ريال, مدريد, يؤكد, إصابة, أسينسيو, بقطع, في, الرباط, الصليبي,

أعلن نادي ريال مدريد، تفاصيل إصابة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، بعدما سقط في مباراة آرسنال، في كأس الأبطال الدولية، اليوم الأربعاء، ولم يستطع استكمال المباراة.ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإنَّ أسينسيو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف الهلالي الخارجي للركبة اليسرى.ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم يبدأ فترة التأهيل.ولم يحدد النادي، مدة غياب النجم الإسباني، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الإصابة تستوجب غياب أسينسيو عن الملاعب لمدة لا تقل عن 7 إلى 8 أشهر.وفي الدقيقة (65) من مواجهة آرسنال، سقط أسينسيو على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحوصات.