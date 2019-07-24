وصول, نائب, ميلادينوف, ووفود, دبلوماسية, إلى, غزة,

أعلنت إدارة معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف ووفود دبلوماسية إلى القطاع للاطلاع على الأوضاع والإشراف على مشاريع دولية خدماتية.

وأفيد نقلاً عن مكتب إعلام معبر بيت حانون، بوصول العديد من الشخصيات الدبلوماسية والوفود عبر المعبر بينها جيمي ماكو لدرجيك، نائب منسق الأمم المتحدة،ووفد مرافق له، إضافة إلى نائب السفير الكندي ووفد مرافق له، ومدير عام المشاريع النرويجية ووفد القنصلية الإسبانية والسفير الياباني، تاكيشي أوكوبو ووفد مرافق.كما وصلت قافلة مساعدات طبية وغذائية أردنية مكونة من ست حافلات موظفين تابعين للمستشفى الأردني وشاحنة محمله بالمستلزمات الطبية.