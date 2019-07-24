تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-24 13:50:14 المتابعة تدين هدم البيت في عرعرة وتدعو للتكاتف الجماهيري الكفاحي لصد الجرائم |  2019-07-24 13:48:48 اصابة بالغة لشاب صدمته دراجة نارية على مفرق البروة |  2019-07-24 13:26:52 اختفاء اثار الشابة مي نصار 17 عاما من عرابة والبحث عنها |  2019-07-24 13:00:45 مجلس عرعره عاره يعلن الاضراب العام رفضا لسياسة الهدم |  2019-07-24 12:45:17 ايران: اسرائيل اغتالت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية |  2019-07-24 12:45:50 وقفة احتجاجية بتنظيم نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الانجليزي دعماً لاضراب الممرضين والممرضات في البلاد |  2019-07-24 11:53:28 كم يجني رونالدو من نشر صورة واحدة على إنستغرام؟ |  2019-07-24 11:44:44 وفد من مجلس الكنائس العالمي يزور القدس ودائرة الاوقاف |  2019-07-24 11:32:44 شاهدوا - مسافر غير اعتيادي في مطار اللد - بغل يتجول في المطار ويدخل صالة المغادرين |  2019-07-24 11:02:35 شبهات بالقاء قنبلة شظايا على ساحة مجلس يركا |  2019-07-24 11:00:29 اعادة العمل بكاميرات السرعة وعدم ارسال مخالفات لسائقين ضبطتهم كاميرات السرعة خلال فترة تجميد عملها |  2019-07-24 11:00:26 هل تسحب الجنسية من محمد سعود بسبب زيارته اسرائيل؟ |  2019-07-24 10:15:51 غارات جوية على اهداف في سوريا ودمشق تتهم إسرائيل |  2019-07-24 09:44:35 تعليقاً على خطة "صفقة القرن".. موسكو ترفض احتكار واشنطن للدبلوماسية |  2019-07-24 09:34:13 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجموعة I'm تحتفل بخصائص كل امرأة وجمالها



  |     |   اضافة تعليق







خلف كل اسم هنالك قصة, خلف كل قصة هنالك روح, مجموعة I'm تحتفل بخصائص كل امرأة وجمالها اللذين يظهران بتصميم وتفاصيل كل قلادة.


زركونات بألوان اكوامرين, ابيض, أصفر وألوان عديدة تزين قلادات الأحرف المرصعة بشغل يدوي ناعم حيث تمنح كل قلادة خصائص شخصية, قطعة تشكل تصريحاً لحب الشخص لذاته وتعزيزها, تذكير يومي لقوة الثقة والجرأة الأنثوية.


الطريقة الأصلية والمثالية للاحتفال بالتميز ولتتقلدي قصتك الخاصة.




سعر سلسلة من مجموعة I'M: 265 ش.ج.

متوفر في شبكة JACKIE- O

لقائمة الفروع:

https://www.jackie-o.co.il/content/generalpage/%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95




كلمات متعلقة

مجموعة, I'm, تحتفل, بخصائص, كل, امرأة, وجمالها,

تابعونــا

” مساج ” يقتل امرأة حامل في تايلاند ” مساج ” يقتل امرأة حامل في تايلاند 2019-07-24 | 13:57:27

اتهمت الشرطة التايلاندية خبيرة المساج ” سوثانيا كواي ” بتسببها بوفاة امرأة حامل...

“تجاعيد الجبين” بعد سنّ الـ 30 تشير للإصابة بهذه الأمراض “تجاعيد الجبين” بعد سنّ الـ 30 تشير للإصابة بهذه الأمراض 2019-07-24 | 10:31:55

كشفت دراسات أن ظهور التجاعيد على الجبين بعد سن الثلاثين علامة على الإصابة بالعديد...

سيدة مصرية تتهم ابنها باغتصابها! سيدة مصرية تتهم ابنها باغتصابها! 2019-07-24 | 10:29:46

تقدمت سيدة مصرية ببلاغ ضد ابنها تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها اكثر من...

توقّفي عن رشِّ العطر على شعركِ.. والسبب! توقّفي عن رشِّ العطر على شعركِ.. والسبب! 2019-07-23 | 09:42:43

تقوم النساء عادة وبطريقة عفوية برش العطر على شعرهنّ باعتبار أنّه يمنحه رائحة...

لصحة أظافرِك.. طرق إزالة المناكير من دون استخدام الأسيتون لصحة أظافرِك.. طرق إزالة المناكير من دون استخدام الأسيتون 2019-07-23 | 09:41:45

كثرة استخدام الأسيتون تتسبب في تقصّف الأظافر، إذ يحتوي على الكثير من المواد...

ما هو المقدار الصحيح لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس؟ ما هو المقدار الصحيح لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس؟ 2019-07-23 | 09:41:04

يعلم الجميع مدى أهمية الاستعانة بكريمات الوقاية من الشمس خاصة مع بدء دخول فصل...

crazy line وتشكيلة اكسسوارات الصيف لمظهر متكامل crazy line وتشكيلة اكسسوارات الصيف لمظهر متكامل 2019-07-22 | 09:45:30

عطلة الصيف في اوجها وكذلك رحلات السفر، ولذا وحتى في الرحلات من المهم للمرأة...

الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها 2019-07-18 | 15:23:49

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم على زوجة خليجية...

محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا 2019-07-18 | 13:13:02

قال المحامي الروسي، يفغيني تارلو، إن ملكة جمال موسكو عام 2015، أوكسانا فويفودينا،...

ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم! ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم! 2019-07-18 | 13:07:30

شاركت الفنانةاللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها...

قد يهمك ايضا

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'm %' OR title LIKE '%تحتفل %' OR title LIKE '%بخص' at line 1