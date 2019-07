الرئيسية | مرأة

خلف كل اسم هنالك قصة, خلف كل قصة هنالك روح, مجموعة I'm تحتفل بخصائص كل امرأة وجمالها اللذين يظهران بتصميم وتفاصيل كل قلادة.





زركونات بألوان اكوامرين, ابيض, أصفر وألوان عديدة تزين قلادات الأحرف المرصعة بشغل يدوي ناعم حيث تمنح كل قلادة خصائص شخصية, قطعة تشكل تصريحاً لحب الشخص لذاته وتعزيزها, تذكير يومي لقوة الثقة والجرأة الأنثوية.





سعر سلسلة من مجموعة I'M: 265 ش.ج.



متوفر في شبكة JACKIE- O



لقائمة الفروع:



